Forlitoday.it - Centro storico, lascia corso della Repubblica per un'altra sede: "I clienti vengono, ma la galleria tutta spenta non aiuta"

Leggi su Forlitoday.it

Dopo 14 anni di attività nello stesso locale in, a marzo il negozio di palloncini e di addobbi per feste Balloon Shop si trasferisce in viale Matteotti 55. Un altro colpo basso per il, che vedrà un'vetrina spegnersi, in particolare in