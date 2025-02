Centro di Competenza Meditech 2 mln alle Pmi che innovano | via al quarto bando

Leggi su Ildenaro.it

Pubblicato il “per l’Innovazione” promosso daldiper supportare il processo di digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane che intendono sviluppare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Ilprevede contributi diretti alla spesa per progetti selezionati su base competitiva, con un focus sulle tecnologie abilitanti la data economy e la loro applicazione in diversi settori economici prioritari.La dotazione finanziaria complessiva è pari a 2 milioni di euro, a valere su fondi del Piano nazionale Ripresa e Resilienza, con contributi massimi fino a 400.000 euro per singola iniziativa. I progetti selezionati devono essere realizzati in 10 mesi e concludersi entro il 30 aprile 2026. Le imprese interessate possono inviare le proprie proposte entro le ore 14:00 dell’11 marzo 2025 attraverso la piattaforma PICA.