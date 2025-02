Ilrestodelcarlino.it - Centinaia di atleti per l’Ultramaratona del Conero

Ci sarà sabato 22 febbraio, a Porto Recanati, la quarta edizione dell’Ultra maratona delmemorial "Mimmo Strazzullo", un appuntamento sportivo ormai diventato un cult per il tutto il panorama nazionale e internazionale dell’ca leggera, organizzato dal Grottini Team di Recanati. Si va verso il record di iscritti con il 60 per cento dei partecipanti da fuori regione. Ci saranno tutti i componenti più forti della squadra azzurra e tra i maggiori runner internazionali dalla Svizzera, Brasile, Sud Africa, Croazia, Slovenia. A testimoniare l’ampiezza e l’inclusività della manifestazione sarà la presenza di Mauro Tomasi, atleta paraolimpico che annovera oltre 80 maratone. Tra le novità di quest’anno il servizio massaggio per glie il coinvolgimento attivo della città di Porto Recanati, in particolare dei quartieri Scossicci-Del Sole, Europa, Castelnuovo, Santa Maria in Potenza che avranno la gestione dei ristori.