Censimento delle aree abbandonate nella zona delle Colonie di Ponente

Per la prima volta lemarittime presenti sul territorio di Cesenatico saranno censite. Gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico stanno eseguendo un lavoro capillare di controllo eafferenti alledinord della città, al fine di poter controllare la corretta applicazionenorme ed inviare le sanzioni necessarie, quando richiesto. Il regolamento di Polizia Locale prevede infatti che i proprietari taglino l’erba e tengano chiusi tutti gli accessi in maniera adeguata. Questo purtroppomaggior parte dei casi non accade e nel mirino sono finiti enti pubblici che forse si sono "dimenticati" di eseguire i lavori di controllo e di manutenzione, ma anche imprenditori e gente molto in vista, che negli anni passati ha realizzato degli investimenti per speculare e non ne vuole sapere di spendere, perchè logicamente i giardinieri ed i manutentori costano anche a loro.