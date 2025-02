Sport.periodicodaily.com - Celtic-Bayern Monaco: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’andata dei play-off di Champions League 2024/2025. Vietato sbagliare per i bavaresi contro gli scozzesi che specie in casa sono particolarmente temibili.si giocherà mercoledì 12 febbraio 2025 alle ore 21 presso ilPark.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli scozzesi si sono garantiti l’accesso ai play-off con un turno d’anticipo, a conclusione di una prima parte di tutto rispetto. La squadra di Rodgers sta navigando a vele spiegate nel proprio campionato come dimostra il primato in classifica con 13 punti di vantaggio. I bavaresi hanno mancato clamorosamente la qualificazione diretta agli ottavi franando nell’ultima giornata a Rotterdam contro il Feyennord. In campionato, invece, sembra non esserci storia con la squadra di Kompany capolista solitaria con otto punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen.