Sololaroma.it - Celtic-Bayern Monaco, il pronostico di Champions League: piace il 2 con Handicap

Leggi su Sololaroma.it

Terminati i turni dei vari campionati in giro per l’Europa, è finalmente il tempo dei playoff di. Mercoledì 12 febbraio, alle ore 21:00, andrà in scena la gara d’andata traalPark di Glasgow. La vincente del doppio confronto affronterà una tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen agli ottavi di finale. I bavaresi partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.35, mentre il pareggio e il successo della squadra scozzese sono quotati rispettivamente a 5.40 e 7.50. Come arrivano al matchIlha concluso la fase campionato dial 21° posto con 12 punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. La squadra guidata da Brendan Rodgers occupa la prima posizione in Scottish Premiership con 66 punti e arriva alla sfida da tre vittore consecutive collezionate tra campionato e Scottish FA Cup.