Celebrato il Giorno del ricordo

Ildel, in memoria dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, è statoieri pomeriggio a Lodi con un incontro organizzato nella Sala dei Comuni della Provincia di Lodi, in via Fanfulla. È intervenuto il docente Marco Cuzzi, professore associato di Storia Contemporanea dell’Università Statale di Milano. Nelle sue “Riflessioni sul 10 febbraio” ha approfondito le vicende del tormentato arco temporale che, dal settembre del 1943 al maggio del 1945 e poi anche fino al 1954, hanno interessato il territorio giuliano dalmata.