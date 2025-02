Lanazione.it - Ceccarelli, De Robertis e Benucci (PD): “Nessun bambino deve essere penalizzato”

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Il gruppo del PD in Regione Toscana ha presentato una mozione con primi firmatari il capogruppo Vincenzoed i consiglieri Lucia Dee Cristianoche esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per la decisione dell'Amministrazione Comunale di Montevarchi di somministrare un pasto ridotto, consistente in pane e olio, ai bambini le cui famiglie risultano morose nel pagamento del servizio mensa. “Questo provvedimento, già applicato in passato, dichiara il capogruppo, rappresenta un grave atto discriminatorio che colpisce i minori, facendoli pagare per le eventuali colpe dei genitori. È inaccettabile che, nel 2025, si adottino misure che penalizzano i più piccoli, esponendoli a situazioni di disagio e stigmatizzazione all'interno dell'ambiente scolastico.