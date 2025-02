Ilfoglio.it - C'è stata una maxi operazione antimafia a Palermo

Leggi su Ilfoglio.it

e dintorni, almeno 181 persone sono state fermate dai Carabinieri del nucleo speciale in unadella Direzione distrettualedi. L'inchiesta, condotta dai carabinieri e coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e dalla procuratrice aggiunta Marzia Sabella, avrebbe ricostruito l'organigramma dei principali clan mafiosi attive ora a, i loro affari illeciti, oltre al tentativo di ricostruire un sistema di comando unitario per reagire alla dura repressione che negli ultimi anni ha portato in cella migliaia di persone. I principali mandamenti coinvolti nell'indagine sono quelli di Santa Maria di Gesù, Porta Nuova, San Lorenzo, Bagheria, Terrasini, Pagliarelli e Carini. Nell'sono complessivamente impegnati - con la copertura aerea di un elicottero del 9° Elinucleo di- 1.