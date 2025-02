Justcalcio.com - CdS – Napoli, è già il mercato del futuro: assalto a Zirkzee

2025-02-04 08:13:00 Arrivano conferme dal CdS:Presente e. Inevitabilmente. Nel nome di Antonio Conte, un allenatore che vive l’oggi costruendo il domani. Ildels’è chiuso con un bilancio negativo soprattutto per la cessione di Kvara, sostituito numericamente con l’arrivo al fotofinish di Okafor, non di certo un titolare del Milan, ma sono entrati nelle casse 70 milioni di euro a cui d’estate dovrebbero aggiungersi gli altri 75 della clausola di Osimhen, valida soltanto per l’estero. In Italia, eventualmente, varrà (varrebbe) certamente di più: ma questa è un’altra storia. Da oggi, Conte si concentrerà sul presente e dunque sulla maratona decisiva che in 27 giorni condurrà alla super sfida del 2 marzo con l’Inter al Maradona e in 49 giorni all’ultimo scontro diretto del girone di ritorno contro il Milan.