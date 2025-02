CCNL del trasporto aereo le novità contrattuali | dai permessi studio alle ferie solidali

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 11 febbraio 2025 – Il rinnovo della Parte Generale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro () del, firmato il 7 febbraio 2025, rappresenta un importante passo avanti per la tutela e la valorizzazione dei lavoratori del settore. Un risultato atteso da tempo, che arriva dopo anni di negoziazioni complesse e che si inserisce in un contesto in continua evoluzione, caratterizzato da nuove sfide per la mobilità aerea.Mascia: “Impianto normativo più solido”Secondo Monica Mascia, Segretario Nazionale della Fit-Cisl, il nuovo contratto rafforza il quadro normativo e introducefondamentali per la protezione e lo sviluppo professionale dei lavoratori. «L’intesa rende più solido l’impianto normativo e, soprattutto, stabilisce una scadenza specifica della Parte Generale che non è subordinata al rinnovo delle altre sezioni che compongono il– spiega Mascia – e, voglio sottolinearlo, per la prima volta le 150 ore di permessovengono estese anche a corsi universitari e post universitari: un conquista”.