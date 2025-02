Cavalli | Kristi Noem severa ma giusta Scelta per cacciare i clandestini

Leggi su Liberoquotidiano.it

Donald Trump deve averlaperché è empatica come un sasso., nuova segretaria alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, quella cioè che si dovrà occupare dei rimpatri a giumelle promessi dall'amministrazione, è nota alle cronache principalmente per aver fatto fuori il suo cane. E per averlo raccontato: nella sua autobiografia (“No going back”, non si torna indietro) scrisse che Cricket, un Pointer di 14 mesi, avrebbe dovutoi fagiani e non ne aveva punto voglia. In compenso rubava polli e mordeva gli umani: indisciplinato e aggressivo, spiegò. Lo portò in una cava e gli sparò. Nella stessa cava, ha dedicato non uno, due proiettili a una capra, aggressiva pure quella, tanto che il primo colpo non la finì. Secondo lei, l'esecuzione canina avrebbe dovuto fungere da esempio di come certe cose semplicemente vadano fatte, anche se «difficili e brutte», nella vita come in politica.