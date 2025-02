Davidemaggio.it - Cattelan ‘sconfessa’ l’essenza del Dopofestival: “Sapremo trattare bene i cantanti”

Pensavamo che i presupposti per un buonci fossero tutti. Oggi però siamo rimasti spiazzati da Alessandro. Il conduttore, in conferenza stampa, parlando di come sarà l’appuntamento per nottambuli che segue la kermesse, ha dichiarato di volersi ispirare aidi Elio e le Storie Tese e Fiorello sottolineando poi che ‘ogni cantante sarà trattato“. Ma cosa mi dici mai (cit. Topo Gigio)? Critica, confronto, polemica e discussione sono gli ingredienti principali del, altro che guanti bianchi.La precisazione è arrivata rispondendo ad una domanda sulla possibile assenza di Fedez al fine di evitare un confronto con Selvaggia Lucarelli:Non so se è vero, non credo che debba esser vissuto come una corte d’accusa. Non sarà un tribunale quel posto.