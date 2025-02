Dayitalianews.com - Catania, fermato con una vasta scelta di droga: arrestato 21enne

I Carabinieri della Stazione di Nesima hannoin flagranza un incensuratodi Misterbianco, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’attività di controlli è stata svolta nei pressi di via Capo Passero, nel quartiere Trappeto di.I Carabinieri hanno notato il pusher mentre “accoglieva” i suoi clienti, che giungevano in auto, riceveva quindi da loro il denaro e, subito dopo, si spostava verso l’ingresso di una delle palazzine ove, sotto un veicolo parcheggiato, prelevava di volta in volta la tipologia di sostanza stupefacente richiesta.A questo punto, dopo aver constatato la modalità delle cessioni di, i Carabinieri sono passati all’azione fermando ile bloccando sul nascere il suo tentativo di fuga, conseguente all’allarme che gli era appena giunto dalle vedette, attraverso l’immancabile ricetrasmittente da loro utilizzata per le comunicazioni di “servizio”.