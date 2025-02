Ilrestodelcarlino.it - Cassonetti liberi per la differenziata

Il municipio di Mordano premia la virtuosità dei suoi cittadini e conferma l’apertura libera deidella raccolta. "Come noto, fino a fine 2024 i contenitori dei rifiuti differenziati erano aperti e utilizzabili senza l’uso della Tessera Smeraldo – scrive in un post l’ente guidato dal sindaco Tassinari –. Abbiamo richiesto una verifica sulla bontà dei conferimenti nel nostro territorio e sono emersi riscontri davvero positivi che ci permettono di proseguire con tale regime a tempo indeterminato". Apertura senza tessera, quindi, per i contenitori di organico, potature, plastica e lattine, vetro, carta e cartone. Rimane obbligatorio l’uso della Tessera per idei rifiuti indifferenziati.