Ilgiorno.it - Cassina, nella scuola “colabrodo“. Via al cantiere nella elementare: "Qui il record di allagamenti"

Imprese pronte a entrare in azione, al via nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione energetica e di rifacimento del tetto dellaprimaria di piazza Unità d’Italia,decennale die infiltrazioni, oggetto da anni di aspra polemica fra comune, genitori e minoranza. Per i lavori risolutivi, chiesti a gran voce dalle famiglie, l’amministrazione comunale ha scelto di stornare due milioni di euro dai sei totali degli ormai celeberrimi oneri del piano ex Nokia. Un cambio di destinazione che ha assottigliato la quota indirizzata in prima battuta alla realizzazione del nuovo municipio; e che è stato ratificato in sede notarile con l’operatore titolare del piano, Officine Mak. È proprio Officine Mak la stazione appaltante del nuovo, che procederà in condominio con alunni e lezioni, e che non dovrebbe, così l’amministrazione comunale nelle scorse settimane, provocare particolari disagi.