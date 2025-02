Sololaroma.it - Caso Kean, Roma al fianco della Fiorentina: “Fuori il razzismo dal calcio”

Si è chiusa ieri sera, nel classico monday night, la 24ª giornata di Serie A, con lasconfitta a San Siro per 2-1 dall’Inter, capace di prendersi la rivincita sui Viola, che avevano vinto per 3-0 pochi giorni prima nel recupero dell’andata, e di portarsi a -1 sul Napoli capolista. Purtroppo però il post gara non ha regalato solo le classiche analisi di rito, ma anche aspetti che con il gioco del pallone non hanno nulla a che fare. Su Instagram Moisea pubblicato varie storie di soggetti che gli hanno rivolto pesanti insulti razzisti, episodi purtroppo non nuovi.Nomi degli account coinvolti in bella vista, a testimoniare la voglia del giocatore di non nascondere la sua rabbia e denuncia verso tali comportamenti deprecabili. Su X il comunicatoin difesa di: “La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a, vittima sui social media, al terminepartita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista.