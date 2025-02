Caso Almasri ora il governo apre alla Cpi I contatti di Nordio con l’Aja | Collaboriamo meglio in futuro

Leggi su Open.online

Da affare “a due” tra Italia e Corte penale internazionale, ildel carceriere libico Najem Osamaè cresciuti fino a diventare na questione internazionale tout court. Dalitaliano i toni erano stati fin da subito duri, con il ministro della Giustizia Carloche aveva sostenuto durante l’informativaCamera di «non essere un passacarte». Ora, però, la sensazione è che Roma, e in particolare via Arenula, voglia rasserenare il clima con, che sarà oggetto di una mozione di sfiducia presentata da tutti i gruppi di opposizione in Parlamento (esclusa Azione), avrebbe infatti contattato il tribunale olandese per vie informali. L’obiettivo sarebbe quello di avviare delle consultazioni tramite cui riparare gli strappi degli ultimi giorni e – questo l’auspicio – fissare delle linee guida più chiare e snelle per facilitare la collaborazione futura.