Lanotiziagiornale.it - Caso Almasri, le opposizioni presentano una mozione di sfiducia a Nordio

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Unadicontro il ministro della Giustizia, Carlo, sul. Leritrovano l’unità presentando, quasi tutte insieme, unanel tentativo dire il ministro della Giustizia, ritenuto evidentemente il principale responsabile dello scontro con la Corte penale internazionale dopo il mancato arresto – con tanto di rimpatrio su volo di Stato – del torturatore libico.In una nota Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e Più Europa comunicano di aver firmato ladicontrosul. Unadiche arriva a poche ore dalla discussione – ma la votazione non si è ancora tenuta – di quella per la ministra del Turismo Daniela Santanchè., leunadiSecondo quanto trapelato prima della conferma delladi, lesembrano concentrare le loro motivazioni soprattutto su quanto detto dadurante l’informativa in Parlamento sul