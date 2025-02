Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, le opposizioni annunciano una mozione di sfiducia a Nordio. Calenda si sfila: “Inutile, non passano mai”

I partiti di opposizione presenteranno in Parlamento unadinei confronti del ministro della Giustizia, Carlo, “in merito alla gravissima vicenda della liberazione e del rimpatrio con volo di Stato del torturatore libico”. Lo comunicano in una nota Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia viva e +Europa. Gli unici arsi sono gli eletti di Azione: “Non è possibile che l’unica via per fare opposizione sia passare da unadiall’altra. Ieri Santanchè, oggi. Tutte peraltro completamente inutili, neanche unaindividuale è passata negli ultimi trent’anni”, attacca il leader Carlo. Osama, generale libico accusato di crimini di guerra e contro l’umanità della Corte penale internazionale, è stato scarcerato il 21 gennaio scorso su ordine della Corte d’Appello di Roma e riaccompagnato a Tripoli con un volo dei servizi, dopo che il ministero della Giustizia non ha chiesto la convalida del suo arresto, avvenuto a Torino due giorni prima.