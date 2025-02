Caso Almasri l’avvocato Formisano | Perché Nordio non si è comportato come Flick? Meloni calcolate bugie

Leggi su Ildenaro.it

, cosa è successo ela premiernon è indagata, lo chiarisceAniello: “Quando c’è una denuncia contro il governo la legge impone al pubblico ministero che riceva quella denuncia di non fare alcuna indagine – spiega-. Dunque si è aperta una questione che non ha alcun senso giuridico, ma solo politico. Lovoi – precisa– non ha fatto altro che seguire il dettato costituzionale. Per farci capire, non è assolutamente un avviso di garanzia, è una grande bugia da parte delladire agli italiani ‘ho ricevuto un avviso di garanzia’. Solo nelin cui il tribunale dei ministri verifichi la fondatezza della denuncia si procederà all’ avvio delle indagini”. Insomma, per l’ex parlamentare l’annuncio fatto dalla presidente Giorgiasarebbe un modo per nascondere la realtà, un po’Il velo di Maya di Schopenhauer.