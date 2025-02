Thesocialpost.it - Caso Almasri, la retromarcia di Meloni: no allo scontro con la Corte penale internazionale, ora si dialoga

Leggi su Thesocialpost.it

Dopo settimane di tensioni con la(Cpi) sul, il governo italiano ha deciso di cambiare strategia. La premier Giorgia, preoccupata per i possibili contraccolpi politici ed europei, ha dato mandato al ministero della Giustizia di avviare un dialogo con la Cpi per ridurre le tensioni.L’obiettivo: una de-escalation con BruxellesL’invio di emissari italiani all’Aia è un tentativo di allentare la pressione diplomatica, soprattutto con l’Unione Europea. Ilha infatti sollevato forti critiche a Bruxelles, spingendo il governo italiano a cercare un compromesso.La richiesta ufficiale dell’Italia è quella di una revisione dei protocolli operativi della, in particolare sulla modalità di trasmissione dei mandati di cattura. L’idea è che il ministero della Giustizia venga informato direttamente, senza passare dall’ufficiale di collegamento dell’ambasciata italiana in Olanda.