Puntomagazine.it - Caserta, celebrato il XX Congresso nazionale della Democrazia Cristiana

L’inizio di una nuova era. Tra i nomi degli eletti ci sono l’ex ministro Trenta, l’avvocato Stravino, il professore D’Ardiè. Sabato 8 febbraio lahail XX.Il partito ha scelto la città dicome luogo da cui ripartire infatti gli addetti ai lavori si sono ritrovati presso la sala congressi dell’hotel Royal a pochi passi dalla splendida Reggia.Ilarriva dopo un periodo di commissariamento che ha visto il Dottor Vincenzo Tempestoso, in qualità di commissario e la dottoressa Katia di Lella, in qualità di sub commissario, lavorare affinché il partito continuasse ad esercitare l’ attività politica.Presenti all’ evento molte persone che da anni sostengono lae che si ritrovano nell’ ideologia democratica