Anteprima24.it - Caserta alla Bit, ma solo con Federalberghi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiuna delegazione diha rappresentato quest’annoe provinciaBit (Borsa internazionale del Turismo) di Milano, vetrina fondamentale per la promozione del territorio, partita domenica e in programma fino ad oggi. Non c’era invece alcuna istituzione presente o altre associazioni a promuovere i tanti siti di interesse storico, archeologico o naturalistico di Terra di Lavoro, nè i percorsi enogastronomici legati alle eccellenze del territorio, nè settori che potrebbero beneficiare dei flussi turistici come l’artigianato.“Siamo l’unica associazione a rappresentare la città di– spiega Sebastiano Simone, coordinatore provinciale diConfcommercio– consapevoli però di non voler, né poter sostituire l’ente pubblico.