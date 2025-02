Terzotemponapoli.com - Casamonti: “Farei volentieri il centro sportivo del Napoli”

Marco, architetto, ha parlato ai microfoni di kisskiss.it. Focus sul Viola Park che potrebbe essere un esempio per De Laurentiis. Di seguito le parole dell’architetto.: “Fondamentale la sintonia con i politici”“Per la costruzione del Viola Park i meriti vanno al presidente Commisso e alla società che ha fortemente voluto realizzare quest’opera importante. Noi l’abbiamo disegnata cercando di fare un luogo per tutti, dai bambini, alle donne, agli uomini. Per costruirlo ci abbiamo messo due anni e per i permessi un anno per un totale di tre anni. Per costruire un qualcosa di simile è fondamentale la sintonia con i politici, non è possibile pensare di fare una struttura che occupa 20-30 ettari senza unioni di intenti con la politica. Il modello fiorentino tende a portare i tifosi all’interno del: c’è una parte pubblica, una semi pubblica e un’altra privata.