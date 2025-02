Puntomagazine.it - Casalnuovo: Nappi lancia la quinta edizione del Carnevale Casalnuovese

La prima sfilata sarà di sabato sera, alle 17.00 arriviamo a Piazza Municipio e poi si continua sul Corso. I carri partono dal Parco delle Chiocciole, sito in via Paolo Borsellino, 80013di Napoli alle 16.30Tutto pronto per la quinta edizione del “Carnival in“, L’iniziativa carnevalesca della Città dicon carri allegorici e sfilata in maschera che si svolgerà dal 1 marzo al 4 marzo 2025.Il “Carnival in” è un evento delle associazioni di promozione sociale “CSN Centro Studi Nappi” e “Una Città Che.”, fondate da Giovanni Nappi.Nasce nel 2019 e da allora, tranne che per la sosta forzata dovuta al covid, non si è mai fermato ed ha regalato al proprio pubblico giornate spensierate.Uno dei carri sarà dedicato ai bambini e l’altro sfilerà, invece, per omaggiare nuovamente la tradizione per eccellenza della città didi Napoli: la sartoria.