Lortica.it - Casa Pia: un’indagine evidenzia benessere degli ospiti e qualità del servizio

Un questionario per valutare ladei servizi delladi Riposo “Fossombroni”. La storica struttura aretina, conosciuta comePia, ha condottotra i parentiottanta residenti dei diversi moduli assistenziali per conoscere il livello di apprezzamento delle attività proposte e per andare a individuare gli ambiti di miglioramento, perseguendo così politiche gestionali improntate a criteri di trasparenza e condivisione. L’analisi conclusiva dei dati ha fornito indicazioni particolarmente positive, con l’85% delle 840 risposte raccolte che hato giudizi “buoni” e “ottimi” a conferma del generale apprezzamento dei servizi.«Il nostro impegno è orientato al– commenta Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale delladi Riposo “Fossombroni”.