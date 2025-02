Lanazione.it - Caro benzina: in Umbria 43 distributori fuorilegge. Scattano le sanzioni

Terni, 11 febbraio 2025 - Incaccia aifuori legge. Negli ultimi dodici mesi vasta operazione di controllo delle Fiamme Gialle e del nucleo Antitrust nel settore dei carburanti, anche in considerazione del significativo aumento dei prezzi del combustibile registrato negli ultimi tempi. In particolare i Comandi territoriali del Comando provinciale di Perugia hanno effettuato 262 controlli nei confronti di altrettanti, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle normative riguardanti la comunicazione dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la pubblicità dei prezzi e l’esposizione corretta delle tariffe medie.Il bilancio: nel corso dell'ultimo anno, 34, pari al 13% del totale controllato, non rispettavano le normative, con conseguente applicazione dipecuniarie.