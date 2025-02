Ilrestodelcarlino.it - Caro-acqua, i sindaci scaricabarile: "Aumenti congelati per le elezioni?. Io non c’entro. Chiedete ai tecnici"

di Antonella MarchionniNon èpassata la questione dei rincari idrici approvati a ottobre 2024. Tuttavia, l’allora presidente dell’Aato Marco Ciccolini, attuale sindaco di Urbania, che ha presieduto l’assemblea fino alla vigilia delle ultimeamministrative, si chiama fuori da ogni responsabilità. Il motivo? "alla struttura tecnica", balbetta non senza imbarazzo. L’aumento doveva essere fatto prima delleamministrative, quindi dalla precedente assemblea presieduta da Ciccolini, ma così non è stato con il risultato che, siccome il rinsi applica anche sui conguagli pregressi, l’approvazione ritardata ha aumentato il numero dei mesi su cui conteggiare il conguaglio facendo lievitare le bollette dell’8% nei Comuni gestiti da Marche Multiservizi e del 10% in quello gestiti da Aset.