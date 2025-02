Lanazione.it - Carnevale montemurlese, si parte: prima sfilata il 16 febbraio a Oste

Leggi su Lanazione.it

Montemurlo (Prato), 112025 - Quarantaseiesima edizione delche, per la gioia dei più piccoli, ritorna con tre appuntamenti a, Montemurlo centro e Bagnolo. Ladi mascherine si svolgerà domenica 16ore 15 in piazza Amendola a. L’iniziativa è promossa e snuta dal Comune di Montemurlo con il Circolo Arci “Gino Gelli” di Bagnolo, l’associazione Il Borgo della Rocca, la Proloco Montemurlo, il Circolo Nuova Europa die la collaborazione del Gruppo storico, l’Avis Montemurlo, la Croce d’Oro, la Misericordia di Montemurlo e di, il Cisom, il coro gospel “Black & White” Ensemble, l'associazione nazionale Carabinieri di Montemurlo, il Circolo Arci “Tamare Meucci” di Montemurlo. «Da quella lontana intuizione del Circolo Gelli di Bagnolo, Montemurlo da 46 anni ha il suo- sottolinea il sindaco Simone Calamai- La cosa bella del nostroè che, insieme al Circolo Gelli, collaborano tantissime associazioni del territorio, un qualcosa di unificante che lega la comunità e il mondo del volontariato, un vero e proprio valore per tutti».