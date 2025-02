Terzotemponapoli.com - Carnevale: “Abbiamo fatto una grande gara contro il Napoli”

Andrea, dirigente dell’Udinese, è intervenuto a Radio Capri durante la trasmissione Bordocampo. Queste le sue parole:Sulla partita: “Devo fare i complimenti alla mia squadra perché, quando si fanno prestazioni di questo livellola prima della classe, bisogna riconoscerlo. Al di là delche ilnon abbia brillato, soprattutto sulla fascia sinistra, bisogna anche considerare gli avversari. Come ha detto Conte, l’Udinese haunaprestazione. Forse potevamo fare qualcosa in più per portare a casa più punti, ma credo che il pareggio sia giusto”.Sul: “Ilè apparso sottotono, sotto ritmo. Ho sempre detto che la sua forza, al di là di McTominay e Anguissa, erano gli esterni. Senza nulla togliere a Mazzocchi, con Olivera o Spinazzola sarebbe stato diverso.