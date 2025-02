Danielebartocciblog.it - Carnevale 2025 Viareggio: spettacolo assicurato tra carri e maschere

Leggi su Danielebartocciblog.it

Un’edizione all’insegna della pace e della felicità: conto alla rovescia terminato per il famosissimo. Da sabato 8 febbraio a martedì 4 marzosi tiene nella splendida Versilia il celebrecon i suoi straordinari corsi mascherati, i costumi e leimmancabili. Una kermesse spettacolare, unica nel suo genere, che coinvolge grandi e piccini tra sfilate die una ricca dose di divertimento contagioso. La satira non può ovviamente mancare: anche la premier Giorgia Meloni protagonista di un carro, così come Maria De Filippi e tanti big delloe non solo.Da sabato 8 febbraio a martedì 4 marzo grande show a, perla della Versilia. Come da tradizione i giganti di cartapesta tornano a sfilare su una delle location più belle e famose al mondo.