Internews24.com - Carlos Augusto MVP di Inter Fiorentina, lo sfottò a Kean dopo il premio ricevuto – VIDEO

MVP di Inter Fiorentina, lo sfottò a Kean dopo il premio ricevuto: ecco cos'è successo dopo il triplice fischio – Carlos Augusto è stato eletto come il migliore in campo di Inter Fiorentina. All'esterno brasiliano è andato dunque il premio Panini. Prestazione autorevole dell'ex Monza, autore dell'assist per il 2 a 1 decisivo di Marko Arnautovic ma non solo. Prova convincente in entrambe le fasi del gioco, con tanta corsa, sacrificio e qualità. Le telecamere televisive lo hanno pizzicato in un curioso momento subito dopo aver posato con i fotografi per le foto con il premio in mano. Il difensore nerazzurro ha infatti preso in giro l'attaccante della squadra Viola, Moise Kean, imitando il gesto fatto dal centravanti dei toscani giovedì dopo una punizione conquistata (la punta aveva flesso i muscoli davanti alle telecamere in senso di potenza fisica).