Carlos Augusto | Inter ha dimostrato il suo valore A Torino per vincere!

si è così espresso nel post-partita di-Fiorentina, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 2-1.IL COMMENTO –ha parlato a DAZN al termine di-Fiorentina, match deciso dal gol di Marko Arnautovic. Il calciatore brasiliano si è soffermato sia sul match contro i viola che sulla prossima sfida: «Abbiamoildel nostro gruppo. Sono contento per Marko, lavora tanto durante la settimana e merita questo gol. C'era rabbia dopo il Franchi, è normale che ci siano le critiche quando una squadra come la nostra gioca così. Noi siamo riusciti, stasera, a dimostrare la nostra forza. Ora è un momento importante del campionato, ogni partita sarà fondamentale da giocare. Andremo aper».