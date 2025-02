Juventusnews24.com - Carlos Augusto infiamma Juve Inter: «Speriamo di non prendere tanti gol, andremo a Torino per vincere». Poi dice questo sulle critiche

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni del terzino dopo il match contro la FiorentinaCosi, nel postFiorentina, ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole in vista della sfida contro la.VITTORIA– «Oggi abbiamo dimostrato che siamo un gruppo. Sono contento per Marko, chi gioca meno lavora tanto durante la settimana. Il gol è meritato»LENON HANNO DATO FASTIDIO? «Sì, è stata una partita in cui non siamo stati noi. È normale che criticano perché siamo forti, quando non lo dimostriamo tutti vogliono parlare male. Oggi abbiamo dimostrato di nuovo la nostra forza»COSA NON SBAGLIARE CONTRO LA– «di nongol, ora è un momento importante del campionato. Ogni partita è bella da giocare,lì per»Leggi suntusnews24.