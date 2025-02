Inter-news.it - Carlos Augusto: «Abbiamo dimostrato la forza del gruppo!»

L’esterno dell’Inter, titolare contro la Fiorentina per due volte, ha testimoniato su Sport Mediaset la reazione della squadra alla sconfitta di giorni fa.REAZIONE –ha giocato le ultime due partite da titolare, incidendo e risultando decisivo anche nella vittoria di ieri sera. L’esterno ha fatto l’assist vincente per il gol di Marko Arnautovic anticipando il tempo d’intervento dei difensori e regalando un cioccolatino di destro., nel post-partita, ha parlato in questo modo su Sport Mediaset: «perso qualche giorno fa ma ci siamo rialzati.ladelreagito. Continuiamo così perché il campionato è lungo. Dobbiamo lottare in Serie A, Coppa Italia e Champions League. È vero che il campionato è equilibrato, ogni partita è importante però ci sono ancora tanti impegni.