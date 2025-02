Internews24.com - Carlos Augusto a Dazn: «Oggi abbiamo dimostrato di essere un gruppo! Juve? Speriamo di non prendere di nuovo tanti gol…»

Le parole del difensore brasiliano Cosi, nel post Inter Fiorentina, ai microfoni di. Ecco le sue parole:VITTORIA– «che siamo un. Sono contento per Marko, chi gioca meno lavora tanto durante la settimana. Il gol è meritato»LE CRITICHE NON HANNO DATO FASTIDIO? «Sì, è stata una partita in cui non siamo stati noi. È normale che criticano perché siamo forti, quando non lo dimostriamo tutti vogliono parlare male.dila nostra forza»COSA NON SBAGLIARE CONTRO LA– «di nongol, ora è un momento importante del campionato. Ogni partita è bella da giocare, andremo lì per vincere»