Carlo Conti si commuove prima del Festival di Sanremo pensando alla mamma e al cacciucco di zia Edda

din.75: si parte. Tra una battuta e l’altra, sulla sconfitta dell’Inter e l’ansia da audience,siin sala stampa. «Miaè una donna fortissima – dice con un filo di voce, ricordando l’infanzia senza il babbo morto quando lui aveva appena 18 mesi. «Mi ha insegnato due cose importanti: rispetto e onestà. Forse anche per questo ho così tanto rispetto delle donne. Faceva un sacco di mestieri, ma non mi ha mai fatto mancare una tavola apparecchiata la sera, anche solo per noi due». Più volte, lo show man toscano ha parlato della sua infanzia conLoletteche, oltre a fare l'ostetrica, per tirare avanti, ha anche fatto la donna delle pulizie.Il ricordo cheUn ricordo intimo, fatto di pasti quotidiani e affetto dimostrato attraverso il cibo, che costringono il conduttore a passare la parola con la voce spezzata.