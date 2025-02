Quotidiano.net - Carlo Conti in lacrime durante la conferenza di Sanremo

11 febbraio 2025 – E’ scoppiato praticamente a piangere., conduttore e direttore artistico del Festival di San Remo 2005 non è riuscito a trattenere lenel corso dellastampa di apertura della manifestazione canora italiana più attesa dell’anno. A una domanda sul “Ruolo dei genitori aha risposto a fatica sopraffatto dalla commozione. “Scusate. Mio papà è morto quando avevo 18 mesi. Mia mamma mi ha cresciuto da sola”.Festival host and artistic directorshows a photo on his smartphone during a press conference at the 75thItalian Song Festival,, Italy, 11 February 2025. The music festival runs from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI "Sono stato tirato su solo dalla mia mamma – ha detto –, perché ho perso mio padre che avevo solo 18 mesi.