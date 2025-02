Carlo Conti | età altezza peso chi è la moglie nello spettacolo figli carriera e vita privata

Leggi su Caffeinamagazine.it

è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 ed è tornato sul famoso palco dell’Ariston a dieci anni dal suo primo festival e dopo la conduzione record di Amadeus, che negli ultimi anni ha rilanciato la kermesse musicale italiana grazia all’arrivo di cantanti apprezzati dalle nuove generazioni. Ma vediamo qualche curiosità, lae ladi.Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori conChi è: anni,Storico conduttore Rai,si è diplomato in ragioneria e ha trovato lavoro in banca; a venticinque anni, però, si è licenziato per dedicarsi completamente alla radio, passione che lo ha coinvolto sin dalla fine degli anni Settanta.