Anteprima24.it - Carli tra mercato e cambio di allenatore: “Fiducia nella rosa attuale, Pazienza per invertire la rotta”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutisala stampa per la presentazione di misterdavanti ai microfoni anche il direttore tecnico del Benevento Marcelloche ha spiegato i motivi che hanno spinto la società giallorossa a non intervenire sule le ragioni dell’esonero di Auteri. Queste le sue parole: ESONERO – “Sono dispiaciuto per l’esonero di Auteri. E’ stata una scelta doloperché vedevamo una squadra che si era incanalata in una strada da dove non veniva fuori. Auteri ha fatto qualcosa di straordinario. Ci ha dato tanto come il Benevento ha dato tanto a lui. Si è cambiato perché c’era sulunche ci piaceva. Siamo convinti chepuòla”. SCUSANTI – “Sia il sottoscritto che la squadra non hanno più alibi. Il non aver fattoè dipeso dal fatto che c’è grande