Carceri in Russia, la denuncia del Wsj: «Alle guardie viene detto di non avere pietà degli ucraini»

Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, nellerusse da quasi tre anni circola un ordine specifico rivolto: «Siate crudeli, non abbiatedei prigionieri». La testata americana ha raccolto testimonianze da tre ex funzionari carcerari, ora sotto protezione come testimoni della Corte Penale Internazionale, che hannoto abusi sistematici. Agli agenti sarebbe stato spiegato che le regole ordinarie non si applicano ai detenuti. Tra le pratiche descritte ci sarebbero l’uso di scosse elettriche sui genitali fino all’esaurimento delle batterie, percosse con strumenti progettati per testare quale materiale provocasse più dolore e il rifiuto di cure mediche per causare infezioni gravi o amputazioni.Il divieto di utilizzare le body cam, obbligatorie nellerusseUn aspetto particolarmente inquietante riguarda il divieto di utilizzare le body cam, obbligatorie per legge nellerusse, durante le interazioni con i detenuti