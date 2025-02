Inter-news.it - Carboni rinforzo per l’Inter da giugno? Un obiettivo per il recupero

Valentinpuò diventare unpera partire da. La società meneghina ha unper ildel talento argentino.SFORTUNATO – In estateaveva trovato una soluzione per la crescita di Valentinall’estero. Il talento di 19 anni si era trasferito all’Olympique Marsiglia con la prospettiva di giocarsi il posto da titolare con Roberto De Zerbi da allenatore. Il fantasista ha appena portato a termine quattro presenze, poi ha subito la rottura del crociato. Da ottobre in poi non ha più giocato un minuto come normale che sia e anche adesso sta proseguendo il suonegli USA? IlFUTURO –non è stato riscattato dal Marsiglia, anzi oggiha comunicato ufficialmente la risoluzione dell’accordo. Il club francese aveva acquistato il talento argentino con un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro più 4 di bonus.