Lanazione.it - “Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti”. Tutto pronto per la mostra

Firenze, 11 febbraio 2025 - “e il”, dal 27 marzo al 20 luglio a Villa Bardini a Firenze, a cura di Cristina Acidini e Claudio Paolini, è una granded'arte e di più: è un affascinante viaggio alla riscoperta di una coppia - lui storico dell'arte, lei scrittrice e traduttrice - che riunì un cenacolo di artisti e intellettuali che hanno plasmato il 900 italiano e non solo. Laviene proposta dalla Fondazione CR Firenze in collaborazione con la Fondazionein quel magico luogo (che da solo varrebbe un viaggio) che è Villa Bardini e di essa laoccupa tutti gli ambienti, densissima com'è di materiali, molti dei quali inediti e preziosissimi. Il percorso, non a caso, prevede anche una Silent Room dove riposare gli occhi e la mente travolti dalle suggestioni e dagli stimoli offerti nelle 12 sale in cui si dipana il percorso espositivo.