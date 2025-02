Nerdpool.it - Captain America: Brave New World, ecco la durata ufficiale del film

L’attesa perNewè ormai finita. Ma se volete organizzare la vostra serata a tema Marvel Cinematic Universe, vi serve un’informazione importantissima: ladel. Il nuovo capitolo dedicato a Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, sarà un tassello cruciale nella Saga del Multiverso e si prepara a essere una delle uscite più attese dell’anno.Quanto duraNewNewavrà unadi circa 1 ore e 58 minuti. Questo lo rende ilpiù corto tra quelli dedicati a, superato dalladi: Il Primo Vendicatore (2 ore e 4 minuti),: The Winter Soldier (2 ore e 16 minuti) e: Civil War (2 ore e 28 minuti).Unaall’altezza delle aspettative?Il minutaggio dovrà lasciare spazio per esplorare non solo l’evoluzione di Sam Wilson come nuovo Capitan, ma anche le trame politiche e le minacce globali che caratterizzano questa nuova fase del MCU.