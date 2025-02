Universalmovies.it - Cape Fear | Amy Adams nel cast della nuova serie tv

Amysi è aggiunta aldi, latv che si presenta come nuovo adattamento hollywoodiano del romanzo The Executioners di John D. MacDonald.Deadline ha riferito quest’oggi che la candidata all’Oscar Amysarà produttrice esecutiva ed interprete principale a fianco di Javier Bardem (anch’essi in veste doppia di interprete/produttore). Tra i produttorispiccano i nomi di Steven Spielberg e Martin Scorsese, oltre a Nick Antosca che avrà anche il ruolo di showrunner.ha ottenuto il via libera ufficiale per 10 episodi nel mese di novembre, ed in quell’occasione è stata descritta come un thriller hitchcockiano teso e un’analisi dell’ossessione americana per i veri crimini nel 21° secolo. La trama, invece, recita: “Inuna tempesta sta arrivando per gli avvocati felicemente sposati Amanda (Amy) e Steve Bowden quando Max Cady (Javier Bardem), un famigerato assassino del loro passato, esce di prigione.