Trevisotoday.it - Caos traffico a Santa Maria del Rovere: «Serve più attenzione e una revisione della viabilità»

Leggi su Trevisotoday.it

Una mattinata di passione per gli automobilisti che nelle prime oremattinata di oggi, 11 febbraio, si sono trovati a dover attraversare il quartiere didel, la cuiè andata completamente in tilt a causa di un cantiere in corso in via Verci che ha paralizzato.