Chietitoday.it - Caos in zona San Salvatore: aggredisce operaio Enel e carabinieri, poi si barrica in casa

Un pomeriggio di tensione quello vissuto ieri in strada Villaggio del Fanciullo, a Chieti, dove un 49enne ha seminato il panico aggredendo prima undell'e poi dueintervenuti per riportare la calma. L'uomo, in preda a un raptus, ha colpito anche i mezzi di servizio.