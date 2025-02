Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Tu con chi fai l’amore” dei The Kolors

Dopo Un ragazzo una ragazza portato nel 2024 sul palco dell’Ariston (arrivati 16°), i Theriproporranno la leggerezza con il brano Tu con chi fai. In questo Festival di, il gruppo composto dal frontman Stash Fiordispino, da Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal bassista Dario Iaculli, canterà “i momenti guidati dall’istinto e non da schemi o ragionamenti“. Nella serata cover di venerdì 14 febbraio, Thecantano Rossetto e caffè in duetto con Sal Da Vinci.Tu con chi fai, il testo della canzone di Thedi D. Petrella – E. D’Erme – A. Fiordispino –S. Tognini – D. Petrella – E. D’ErmeEd. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/Edizioni Basso Lazio/Diana/Baraonda Edizioni Musicali/The Beautiful OnesPersa in un’isola grande cosìA mille miglia da questa cittàAvevi grandi occhi neri e mi faDove stai andando?Non lo soEra una stella che lascia una sciaUn desiderio che nasce cosìLa gente in strada che viene e che vaSi sta cercandoE non lo saTutte le storie sono uguali e te lo dicoC’è sempre uno che se ne va da Roma a PortoricoMi sento come l’ultima bottiglia che ho nel frigoChe non ricordo mai mai mai maiMi piaci un minimoMi aspetti a MykonosIn ogni rendez-vousBugie si diconoChi non è liberoChi non c’ha il fisicoStasera non importa piùTu con chi faiE perchéSale come un ascensore quando vengo da teSe fai così mi togli l’animaChe cosa stupidaTanto la cosa importante non èTu con chi faiStaseraDomaniChissàTu con chi faiStaseraDomaniChissàA mezzanotte poi un salto nel bluDove le luci si spengono giàDiceva dai l’hai capito anche tuMi sto innamorandoNon lo soIo per gli errori c’ho una mezza calamitaChi prova le emozioni e chi le compra con la visaNon mi mandare fuori appena inizia la partitaCon te non gioco mai mai mai maiMi piaci un minimoMi aspetti a MykonosIn ogni rendez-vousBugie si diconoChi non è liberoChi non c’ha il fisicoStasera non importa piùTu con chi faiE perchéSale come un ascensore quando vengo da teSe fai così mi togli l’animaChe cosa stupidaTanto la cosa importante non èTu con chi faiNon posso spegnere le luci dell’albaChe sono dentro la stanzaGuarda che confusioneNon c’è mai una ragioneUhhNon posso credere alle voci dell’ansiaSanno il mio nome ma non è la realtàGuarda che confusioneMa non importa più(Tu con chi fai)(Tu con chi fai)Tu con chi faiE perchéSale come un ascensore quando vengo da teSe fai così mi togli l’animaChe cosa stupidaTanto la cosa importante non èTu con chi faiStaseraDomaniChissàTu con chi faiStaseraDomaniChissà>>> Tutti i testi di: “Tu con chi fai” dei TheDavide Maggio.