Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Se t’innamori muori” di Noemi

Leggi su Davidemaggio.it

Con Se, il brano con il quale gareggia al Festival diparla dell’importanza di vivere la vita senza particolari paure, a partire dall’abbandono sereno che senti quando ti innamori di te stesso, la persona più importante della tua vita. Il testo è stato scritto anche da Mahmood e Blanco. Per la cantante si tratta dell’ottava volta sul palco dell’Ariston.Nella serata cover di venerdì 14 febbraio,duetterà con Tony Effe, anche lui in gara, sulle note di Tutto il resto è noia di Franco Califano.Se, il testo della canzone didi R. Fabbriconi – M. Zocca – A. MahmoudEd. Eclectic Music Publishing/Music Union/MiloticScusa è tardi, se vuoi passo da te,Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere,Non rispondi se ti chiedo d’accendere,Avere figli non è, non è,Un discorso facile da prendere.